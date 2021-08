Messi, ora tocca a lui: conferenza d’addio domani (Di sabato 7 agosto 2021) Tutte le cose belle finiscono, ma sicuramente c’è modo e modo. L’avventura di Leo Messi con il Barcellona è finita in maniera triste, per motivi legati ad un FPF di cui pochi hanno capito il funzionamento. Dopo Joan Laporta, domani tocca all’argentino parlare: come rivela Cadena Ser, alle 12 di domani la Pulce terrà una conferenza. Direttamente dal Camp Nou, svelerà le motivazioni legate al suo addio. LEGGI ANCHE: VIDEO JORGINHO e THIAGO SILVA, l’ultima FOLLIA dei CAMPIONI D’EUROPA! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di sabato 7 agosto 2021) Tutte le cose belle finiscono, ma sicuramente c’è modo e modo. L’avventura di Leocon il Barcellona è finita in maniera triste, per motivi legati ad un FPF di cui pochi hanno capito il funzionamento. Dopo Joan Laporta,all’argentino parlare: come rivela Cadena Ser, alle 12 dila Pulce terrà una. Direttamente dal Camp Nou, svelerà le motivazioni legate al suo addio. LEGGI ANCHE: VIDEO JORGINHO e THIAGO SILVA, l’ultima FOLLIA dei CAMPIONI D’EUROPA! L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

PBPcalcio : Non so ora cosa succederà, ma il #PSG potrebbe presentarsi con un tridente formato da #Messi, #Neymar, #Mbappe.. ?… - PietroMazzara : Ora per tutti quelli che dicevano che la #SuperLeague era il male assoluto del calcio, dove sono? Va bene se il… - SkySport : ULTIM'ORA UFFICIALE: MESSI NON RINNOVA CON IL BARCELLONA #SkyCalciomercato #Messi #Barcellona - Filo2385Filippo : RT @SkySport: ULTIM'ORA DOMANI ALLE 12:00 CONFERENZA DI MESSI AL CAMP NOU AD ANNUNCIARLO IL BARCELLONA #SkySport #Messi #Barcellona - nenez0r : RT @ChiamarsiBomber: #Messi, come avevamo anticipato, andrà davvero al PSG per 35 milioni l'anno. Dopo i 12 di #Donnarumma, i 15 di Ramos,… -