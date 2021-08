Messi | il messaggio di Koeman | “Sei il migliore del mondo”

(Di sabato 7 agosto 2021) L’allenatore del Barça, Ronald, saluta Lionelin partenza per Parigi. “E’ ancora difficile assimilare che non giocherai più nel Barcellona – scrive su Twitter – Grazie per tutto quello che hai fatto per il club, Leo. Ho davvero apprezzato la stagione in cui abbiamo lavorato insieme. Sono impressionato dalla tua etica del lavoro e dalla tua voglia di vincere. Questo fa di te il miglior giocatore del. Auguro a te e alla tua famiglia tutto il meglio”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

Adnkronos : L'allenatore del Barça su Twitter: 'Sono impressionato dalla tua etica del lavoro e dalla tua voglia di vincere'.… - ClaudioPavesi : @ElTrenza93 Ti dico solo che lunedì sono a cena da un amico argentino che ovviamente vive per Messi. Se non finiamo… - sportli26181512 : Barcellona, il messaggio di Koeman a Messi: 'Dura assimilare che non giocherai più qui, sei il migliore al mondo':… - LucaParry85 : Forse il più bel messaggio a messi lo scrive Cesc fabregas - AvvPrisco : RT @persemprecalcio: ?? Una lettera d’addio che è una lettera d’amore quella che ha scritto #Pique al suo ex-compagno Leo #Messi: il centra… -

Ultime Notizie dalla rete : Messi messaggio

L'allenatore del Barca su Twitter: "Sono impressionato dalla tua etica del lavoro e dalla tua voglia di vincere" L'allenatore del Barca, Ronald Koeman, saluta Lionelin partenza per Parigi. "E' ancora difficile assimilare che non giocherai più nel Barcellona - scrive su Twitter - Grazie per tutto quello che hai fatto per il club, Leo. Ho davvero apprezzato ...Commenta per primo Lionellascia il Barcellona , ildi Ronald Koeman sui social: 'E' dura assimilare che non giocherai più per il Barcellona. Grazie per tutto quello che hai fatto per il club Leo. Ho veramente ...Le ultime sul futuro di Lionel Messi dopo l'addio al Barcellona: il Psg ancora in pole position, ma qualcosa potrebbe cambiare ...Lionel Messi è ad un passo dal Psg: l'argentino parlerà in conferenza stampa nella giornata di domani probabilmente per salutare per l'ultima volta il club blaugrana ...