Maxi rissa in strada | feriti anche i carabinieri | il video

(Di domenica 8 agosto 2021) Ila fine articolo. Momenti di fortissima tensione all'alba di questa mattina a Marotta di Mondolfo (Pesaro Urbino), dove ha avuto luogo una violentafra decine di ragazzi appena usciti da un locale. A restare coinvolti nello scontrodue, rimastinel tentativo di ristabilire l'ordine. Tutto è iniziato durante l'evento Metropoly of music dal tramonto all'alba, organizzato dal locale Miu di Marotta. Una non stop partita dalle 21 di ieri sera e proseguita fino alle prime luci dell'alba. Intorno alle 5 del mattino si è scatenata una furiosa lite fra un giovane ...

Advertising

repubblica : Maxi rissa in Barriera di Milano con decine di persone coinvolte. La paura dei residenti - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Pesaro, tentato di sedare maxi rissa: feriti due carabinieri #MarottadiMondolfo - laViscontina : @maxi_ran @Peppe3112_ Ma leggendo la scorsa settimana, mi è parso di capire che si erano esaltati perché avevano vi… - PensieriParole3 : RT @MediasetTgcom24: Pesaro, tentato di sedare maxi rissa: feriti due carabinieri #MarottadiMondolfo - MediasetTgcom24 : Pesaro, tentato di sedare maxi rissa: feriti due carabinieri #MarottadiMondolfo -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi rissa

In breve, come riferito dalle autorità locali, la situazione è letteralmente degenerata, con decine di ragazzi coinvolti in una. Lo scontro si è verificato in mezzo alla strada, a poca ...Laha coinvolto decine di ragazzi e si è unita alla contesa anche un gruppo di dominicani. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno cercato di calmare gli animi, ma anche loro sono ...Due carabinieri sono rimasti feriti nel tentativo di sedare una maxi rissa tra nigeriani e albanesi scoppiata all'alba di sabato fuori da una discoteca di Marotta di Mondolfo (Pesaro), per motivi lega ...Da 50 anni sceglie Grottammare per trascorrere le vacanze insieme a tutta la famiglia, all’olandese Thony Mul va il titolo di “Turista onorario”. La targa gli è stata consegnata giovedì scorso, 5 agos ...