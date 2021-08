Inter: Martin Satriano sirene Azzurre (Di sabato 7 agosto 2021) Per Martin Satriano, classe 2001, gioiello dell’Inter di Marotta, si accendono sirene Azzurre. Il Napoli sembra Interessato al baby attaccante uruguaiano ma la dirigenza Interista non è Interessata ad una cessione. L’obbiettivo è la crescita e si punta ad un prestito per fare esperienza. Martin Satriano sirene Azzurre: secco no 5 i gol con il Sarnico, 1 nella prima vera amichevole che conta, il Lugano. C’è un talento in casa Inter, che ha stregato Simone Inzaghi, si ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021) Per, classe 2001, gioiello dell’di Marotta, si accendono. Il Napoli sembraessato al baby attaccante uruguaiano ma la dirigenzaista non èessata ad una cessione. L’obbiettivo è la crescita e si punta ad un prestito per fare esperienza.: secco no 5 i gol con il Sarnico, 1 nella prima vera amichevole che conta, il Lugano. C’è un talento in casa, che ha stregato Simone Inzaghi, si ...

