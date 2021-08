Effetto Green pass: un italiano su 4 rinuncia al ristorante. L’ira degli esercenti: “Un altro danno per noi” (Di sabato 7 agosto 2021) «Calo del 25% negli accessi ai ristoranti al chiuso. Un italiano su 4 ha desistito e come prevedibile sono state soprattutto le famiglie con minorenni al seguito a rinunciare». Così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, commenta le prime stime sugli ingressi al ristorante che mettono a confronto i dati di ieri, dopo entrata in vigore del Green pass, con quelli dello scorso venerdì.Le famiglie con minori rinunciano al ristorante«Ancora troppo bassi i tassi di vaccinazione per i giovani sotto i 18 anni, senza contare che 8 euro ogni 48 ore per per i ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 7 agosto 2021) «Calo del 25% negli accessi ai ristoranti al chiuso. Unsu 4 ha desistito e come prevedibile sono state soprattutto le famiglie con minorenni al seguito are». Così Luigi Scordamaglia, consigliere delegato di Filiera Italia, commenta le prime stime sugli ingressi alche mettono a confronto i dati di ieri, dopo entrata in vigore del, con quelli dello scorso venerdì.Le famiglie con minorino al«Ancora troppo bassi i tassi di vaccinazione per i giovani sotto i 18 anni, senza contare che 8 euro ogni 48 ore per per i ...

