Covid in Campania, oggi 610 positivi e due morti: l'indice di contagio al 7,62%, aumentano i ricoveri e terapie intensive (Di domenica 8 agosto 2021) aumentano i nuovi positivi e cresce sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 610 positivi su 8.008 tamponi... Leggi su ilmattino (Di domenica 8 agosto 2021)i nuovie cresce sensibilmente anche la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 610su 8.008 tamponi...

