Coronavirus, l’aumento dei casi in Islanda non dimostra l’inefficacia dei vaccini. Ecco perché (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo i casi registrati in Israele associati alla variante Delta e ritenuti la “prova” dell’inutilità” dei vaccini contro il nuovo Coronavirus, l’attenzione si è focalizzata sulla situazione pandemica in Islanda. In sintesi, per entrambi i Paesi nulla dimostra che i vaccini non siano generalmente protettivi, nemmeno contro le varianti Covid di preoccupazione (VOC). Per chi ha fretta: Il numero dei casi di Covid-19 non rappresenta il numero delle ospedalizzazioni. L’incremento dei casi associato alla variante Delta in Islanda come in ... Leggi su open.online (Di sabato 7 agosto 2021) Dopo iregistrati in Israele associati alla variante Delta e ritenuti la “prova” dell’inutilità” deicontro il nuovo, l’attenzione si è focalizzata sulla situazione pandemica in. In sintesi, per entrambi i Paesi nullache inon siano generalmente protettivi, nemmeno contro le varianti Covid di preoccupazione (VOC). Per chi ha fretta: Il numero deidi Covid-19 non rappresenta il numero delle ospedalizzazioni. L’incremento deiassociato alla variante Delta income in ...

