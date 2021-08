Chi è Mark Gitenstein, amico di Biden e nuovo ambasciatore in Ue (Di sabato 7 agosto 2021) C’è un nuovo ambasciatore in città. Si chiama Mark Gitenstein ed è il rappresentante degli Stati Uniti di Joe Biden presso l’Unione europea. Gitenstein arriverà a Bruxelles per ricoprire una carica che era vacante dal febbraio 2020, ossia da quando l’allora presidente Donald Trump aveva licenziato l’ambasciatore Gordon Sondland, reo di aver testimoniato contro di lui durante il primo processo di impeachment (quello relativo alle minacce all’Ucraina). Ora, un anno e mezzo dopo, Joe Biden ha scelto il suo nuovo ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 7 agosto 2021) C’è unin città. Si chiamaed è il rappresentante degli Stati Uniti di Joepresso l’Unione europea.arriverà a Bruxelles per ricoprire una carica che era vacante dal febbraio 2020, ossia da quando l’allora presidente Donald Trump aveva licenziato l’Gordon Sondland, reo di aver testimoniato contro di lui durante il primo processo di impeachment (quello relativo alle minacce all’Ucraina). Ora, un anno e mezzo dopo, Joeha scelto il suo...

