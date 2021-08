CDC AMMETTE DI NON AVERE TEST CAPACI DI IDENTIFICARE LE “VARIANTI”. (Di sabato 7 agosto 2021) LA FARSA DELLE VARIANTI E LA LOTTA DURA CONTRO LA RIAPERTURA LE TERRIFICANTI VARIANTI DEL COVID-19!!! Il più mortale scherzo mai fatto alla razza umana LE RIDICOLE VARIANTI DEL SARS-COV2 QUINDI LA COLPA SAREBBE DELLE VARIANTI? STATE MENTENDO! proviene da Database Italia. Leggi su databaseitalia (Di sabato 7 agosto 2021) LA FARSA DELLEE LA LOTTA DURA CONTRO LA RIAPERTURA LE TERRIFICANTIDEL COVID-19!!! Il più mortale scherzo mai fatto alla razza umana LE RIDICOLEDEL SARS-COV2 QUINDI LA COLPA SAREBBE DELLE? STATE MENTENDO! proviene da Database Italia.

Ultime Notizie dalla rete : CDC AMMETTE Tamponi inutili: lo sapevano fin da subito, parola di Fda Lo dice in maniera inequivocabile questo documento della Fda nel quale si ammette che poiché non erano disponibili isolati di virus quantificati del 2019 - nCoV per l'uso da parte dei Cdc al momento ...

Contagi su e sondaggi giù, per Biden è la prima crisi L'immunologo Anthony Fauci adesso ammette: 'I contagi aumenteranno, per poi calare' . Torna l'... I messaggi contrastanti dei Cdc, i centri federali sanitari, sull'uso della mascherina, prima ...

Covid, monito dagli Usa: anche i vaccinati trasmettono la Delta Corriere dello Sport Biden offre 100 dollari a chi accetta di farsi vaccinare DAL NOSTRO CORRISPONDENTE WASHINGTON Joe Biden prova con tutti i sistemi a rilanciare la campagna vaccinale, arrivando a offrire 100 dollari a chi accetta di farsi immunizzare. Il presidente, come ha ...

