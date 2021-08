Cagliari, Godin e Nandez tra i convocati per il Maiorca (Di sabato 7 agosto 2021) L’affare con il Cagliare per portare a Milano Nandez è al momento in stand by. L’uruguaiano è stato convocato da Semplici L’attenzione dell’Inter si è improvvisamente spostata. Se la concentrazione era tutta sulla ricerca di un esterno, l’interessamento del Chelsea per Lukaku ha decisamente fatto cambiare i piani della dirigenza. L’affare Nandez, quindi, è al momento fermo. Visto il momento di pausa che i nerazzurri stanno affrontando, il Cagliari e il suo allenatore Semplici, hanno deciso di convocare l’uruguaiano per l’amichevole contro il Maiorca. Una convocazione che rappresenta un messaggio chiaro che la ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 7 agosto 2021) L’affare con il Cagliare per portare a Milanoè al momento in stand by. L’uruguaiano è stato convocato da Semplici L’attenzione dell’Inter si è improvvisamente spostata. Se la concentrazione era tutta sulla ricerca di un esterno, l’interessamento del Chelsea per Lukaku ha decisamente fatto cambiare i piani della dirigenza. L’affare, quindi, è al momento fermo. Visto il momento di pausa che i nerazzurri stanno affrontando, ile il suo allenatore Semplici, hanno deciso di convocare l’uruguaiano per l’amichevole contro il. Una convocazione che rappresenta un messaggio chiaro che la ...

