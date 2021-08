Amministrazione comunale e SD Draghi Rugby Telese: impegno condiviso per trovare una una nuova sede (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTelese Terme (Bn) – “Ci impegneremo a trovare una soluzione per consentire all’associazione Draghi Rugby di Telese Terme di proseguire l’attività nella nostra città”. Per il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, “lo sport rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo dei valori della nostra società e, con la famiglia e la scuola, uno dei pilastri a sostegno della crescita dei più giovani. Ecco perché non potrei immaginare la ‘perdita’ di un gruppo sportivo a Telese né di una disciplina, meno che mai di una società così importante ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 7 agosto 2021) Tempo di lettura: 2 minutiTerme (Bn) – “Ci impegneremo auna soluzione per consentire all’associazionediTerme di proseguire l’attività nella nostra città”. Per il sindaco diTerme, Giovanni Caporaso, “lo sport rappresenta uno strumento fondamentale per lo sviluppo dei valori della nostra società e, con la famiglia e la scuola, uno dei pilastri a sostegno della crescita dei più giovani. Ecco perché non potrei immaginare la ‘perdita’ di un gruppo sportivo ané di una disciplina, meno che mai di una società così importante ...

