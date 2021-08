A fine agosto la prima uscita pubblica di Conte (Di sabato 7 agosto 2021) Giuseppe Conte sarà uno degli ospiti della manifestazione Piazza di Affaritaliani.it, in programma a fine agosto a Ceglie Messapica Leggi su ilgiornale (Di sabato 7 agosto 2021) Giuseppesarà uno degli ospiti della manifestazione Piazza di Affaritaliani.it, in programma aa Ceglie Messapica

Advertising

matteosalvinimi : Anche in questo caldo sabato di agosto in tantissimi qui a Firenze, mercato di Campo di Marte, per i… - adelphiedizioni : Salvo connessioni sporadiche questo profilo va in vacanza per un po’, quindi non offendetevi in caso di mancata ris… - LegaSalvini : ++ ?? L’INTERVISTA DI MATTEO SALVINI AL CORRIERE ++ «Per noi era importante non rovinare le ferie. No ai ristorator… - infoitinterno : A fine agosto la prima uscita pubblica di Conte - aura67422491 : Ieri era il temuto 6 agosto. Sono stata in un luogo chiuso - Buonasera! - Buonasera! E basta Alla fine il greenpas… -