Trovato morto escursionista disperso su montagne cuneesi (Di venerdì 6 agosto 2021) E' stato Trovato morto l'escursionista di 65 anni che ieri non ha fatto ritorno dalla cima di Nasta, sulle montagne cuneesi della Valle Gesso. L'elicottero dei vigili del fuoco ha individuato la salma ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) E' statol'di 65 anni che ieri non ha fatto ritorno dalla cima di Nasta, sulledella Valle Gesso. L'elicottero dei vigili del fuoco ha individuato la salma ...

Palermitano, uomo trovato morto in casa 10.11 Palermitano, uomo trovato morto in casa Un uomo di 51 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione di Prizzi, nel Palermitano. Si indaga per omicidio. La vittima, Giuseppe Vincenzo Canzonieri, ...

Trovato 51enne morto in casa a Prizzi: sospetti sulla compagna per omicidio
Trovato 51enne morto in casa in via Pagliarelli a Prizzi (Pa). In casa con l'uomo è stata trovata la compagna di 36 anni.

Vimercate, trovato cadavere alle Torri Bianche: è un uomo di 39 anni Il corpo di un uomo di 39 anni è stato rinvenuto in un appartamento del residence Cosmo Hotel. Al momento l’ipotesi più probabile è quella del suicidio.

