Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani vittime di uno scherzo cattivo e senza senso (Di venerdì 6 agosto 2021) Amatissimi dai fan, non solo quelli di Amici e Grande Fratello Vip, ma altrettanto tormentati dagli omofobi, Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani stanno vivendo un’estate all’insegna dell’amore. Belli, di successo e passi l’uno dell’altro, i due ieri sono però stati vittima di uno scherzo alquanto cattivo, molto fastidioso (e non solo per loro, visto che loro malgrado sono state coinvolte altre persone) e soprattutto senza senso. Tommaso Zorzi e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 6 agosto 2021) Amatissimi dai fan, non solo quelli di Amici e Grande Fratello Vip, ma altrettanto tormentati dagli omofobi,stanno vivendo un’estate all’insegna dell’amore. Belli, di successo e passi l’uno dell’altro, i due ieri sono però stati vittima di unoalquanto, molto fastidioso (e non solo per loro, visto che loro malgrado sono state coinvolte altre persone) e soprattuttoe ...

Advertising

raplineculture : mia sorella stava guardando le stories di tommaso zorzi vicino a me quindi ho sentito anche io. ha un po’ cagato il… - matteoduranti10 : RT @disagio_tv: Tommaso Zorzi racconta lo strano episodio delle pizze che si ripete durante tutta la giornata. - LaDivinaZo : RT @Tzvip1: Sua Altezza Reale: Tommaso Zorzi?? #tzvip - matteoduranti10 : RT @io_broken: In questo momento da qualche parte in Italia c'è un* coglion* che manda pizze da una giornata e adesso, dopo ore, sarà davan… - 1f6eed3c8c1c4e4 : NOOOOOOO........ DI TOMMASO ZORZI !!!!!!! -