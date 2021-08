Tamponi Covid, intesa con le farmacie su prezzo calmierato (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Nella giornata di ieri è stato firmato il protocollo d’intesa che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi – validi per l’emissione della certificazione digitale – a prezzo calmierato da parte delle farmacie aderenti. L’accordo è stato predisposto dal Commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, d’intesa con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. e farmacieUnite. Il documento prevede che presso le farmacie aderenti al protocollo il prezzo del test a favore dei minori ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Nella giornata di ieri è stato firmato il protocollo d’che garantirà la somministrazione dei test antigenici rapidi – validi per l’emissione della certificazione digitale – ada parte delleaderenti. L’accordo è stato predisposto dal Commissario straordinario, Francesco Paolo Figliuolo, d’con il Ministro della Salute, Roberto Speranza, ed i presidenti di Federfarma, A.S.SO.FARM. eUnite. Il documento prevede che presso leaderenti al protocollo ildel test a favore dei minori ...

Advertising

sscnapoli : ?? Tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati ieri pomeriggio ai componenti del gruppo squadra. ??… - LiaQuartapelle : Finalmente decisioni per tempo e chiare per riaprire le scuole in sicurezza: green pass obbligatorio per il persona… - Corriere : Wuhan torna l’allarme Covid: tamponi agli 11 milioni di abitanti - JammyPy : RT @Figlie_EXO: [NEWS] La SM Entertainment ha confermato che #Xiumin è risultato positivo al Covid-19 e tutte le sue attività dei prossimi… - Sakurauchi_Hime : RT @mmaritato: 'Docenti ed ATA, chi non si vaccina dovrà fare circa 100 tamponi in un anno scolastico. Spesa, dai 2 ai 4mila euro' scrive O… -