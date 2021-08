Qatar Airways ferma 13 A350 (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) – Qatar Airways ha deciso di mettere a terra tredici Airbus A350 della propria flotta. La decisione è stata presa in base ai controlli periodici sugli aeromobili, che hanno evidenziato il progressivo degrado della superficie della fusoliera sotto la vernice. I 13 velivoli saranno rimpiazzati con la rimessa in servizio dei propri A330. Intanto Qatar Airways ha chiesto che Airbus stabilisca la causa principale e corregga in modo permanente le condizioni degli aeromobili. (Foto: Jon Flobrant on Unsplash) Leggi su quifinanza (Di venerdì 6 agosto 2021) (Teleborsa) –ha deciso di mettere a terra tredici Airbusdella propria flotta. La decisione è stata presa in base ai controlli periodici sugli aeromobili, che hanno evidenziato il progressivo degrado della superficie della fusoliera sotto la vernice. I 13 velivoli saranno rimpiazzati con la rimessa in servizio dei propri A330. Intantoha chiesto che Airbus stabilisca la causa principale e corregga in modo permanente le condizioni degli aeromobili. (Foto: Jon Flobrant on Unsplash)

Advertising

MariaC08220254 : @Ilarioforjuve @DiMarzio @PSG_inside P $ G gli dà 20 milioni all'anno, e Qatar Airways dà poi i restanti 50 milioni… - italiavola : RwandAir e Qatar Airways uniscono le forze per offrire ai clienti una scelta più ampia su network combinati - lagenziaviaggi : Esperienze di viaggio su misura, pacchetti vacanze, tariffe #Ndc, servizi personalizzati e assistenza: tutto a misu… - MD80it : Qatar Airways e RwandAir uniscono le forze per offrire ai clienti maggiore scelta e vantaggi sui network combinati - saveairitaly : @TeresaBellanova Il Mes sparisce, il ddl zan pure, il tsvolo tecnico per il trasporto aereo italiano mai visto. Com… -

Ultime Notizie dalla rete : Qatar Airways Qatar Airways ferma 13 A350 Qatar Airways ha deciso di mettere a terra tredici Airbus A350 della propria flotta. La decisione è stata presa in base ai controlli periodici sugli aeromobili, che hanno evidenziato il progressivo ...

Trasporto aereo: Qatar Airways, lasciati a terra 13 Airbus A350 per deterioramento fusoliera Doha, 05 ago 17:53 - Qatar Airways ha dichiarato di aver lasciato a terra 13 velivoli Airbus A350 per via del rapido deterioramento della superficie della fusoliera....

Qatar Airways ferma 13 A350 Teleborsa Qatar Airways ferma 13 A350 Qatar Airways ha deciso di mettere a terra tredici Airbus A350 della propria flotta. La decisione è stata presa in base ai controlli periodici ...

Qatar Airways lascia a terra 13 aerei A-350 per degrado fusoliera L’autorità del trasporto aereo del Qatar ha imposto nel corso della giornata di ieri, giovedì 5 agosto 2021, al vettore Qatar Airways di lasciare a terra 13 velivoli (leggi anche la notizia pubblicata ...

ha deciso di mettere a terra tredici Airbus A350 della propria flotta. La decisione è stata presa in base ai controlli periodici sugli aeromobili, che hanno evidenziato il progressivo ...Doha, 05 ago 17:53 -ha dichiarato di aver lasciato a terra 13 velivoli Airbus A350 per via del rapido deterioramento della superficie della fusoliera....Qatar Airways ha deciso di mettere a terra tredici Airbus A350 della propria flotta. La decisione è stata presa in base ai controlli periodici ...L’autorità del trasporto aereo del Qatar ha imposto nel corso della giornata di ieri, giovedì 5 agosto 2021, al vettore Qatar Airways di lasciare a terra 13 velivoli (leggi anche la notizia pubblicata ...