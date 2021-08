Premi al merito scolastico: consegnate le borse di studio a 67 studenti meritevoli (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 67 gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado ad aver ricevuto le borse di studio al merito promossa dall'Amministrazione comunale di Montebelluna. In una semplice cerimonia ... Leggi su trevisotoday (Di venerdì 6 agosto 2021) Sono 67 glidelle scuole secondarie di primo e secondo grado ad aver ricevuto ledialpromossa dall'Amministrazione comunale di Montebelluna. In una semplice cerimonia ...

Advertising

Mat87Vic : Adesso dovrò resistere a tutte le proposte e i premi che improvvisamente si sono resi conto che merito, solo perché… - pulcetto : @Apndp questa storia dei 'premi' ha ampiamento rotto i maroni. non sono premi: è una parte di stipendio accantonata… - Deivu_C : @ElisaSiragusano Mi fa piacere vedere che la gente citi ancora certi premi Nobel, credendo che il premio significhi… - paolamarinos : @CottarelliCPI Non entro nel merito degli obiettivi e del loro raggiungimento, certamente discutibili, ma i soldi d… - Giusy26319566 : @StaseraItalia @PButtafuoco Senza entrare nel merito della questione costituzionale,a me sembra che sia più dignito… -