Politica: morto Roberto Teroni (Pdup). Fece parte del monocolore comunista di Bartolini (Di venerdì 6 agosto 2021) E' morto a 81 anni, Roberto Teroni, già segretario regionale toscano del Pdup, e componente del comitato centrale del partito. Alle elezioni regionali del giugno 1980 venne eletto consigliere e nell'ottobre 1983 contribuì a far nascere il governo monocolore comunista di Gianfranco Bartolini dopo una tormentata vicenda Politica L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 6 agosto 2021) E'a 81 anni,, già segretario regionale toscano del, e componente del comitato centrale del partito. Alle elezioni regionali del giugno 1980 venne eletto consigliere e nell'ottobre 1983 contribuì a far nascere il governodi Gianfrancodopo una tormentata vicendaL'articolo proviene da Firenze Post.

