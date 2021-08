Nucleare e gas sono insostenibili: l’Europa deve tassarli (Di venerdì 6 agosto 2021) di Gianni Pietro Girotto (Presidente Commissione Industria Commercio Turismo del Senato) A maggio 2018 la Commissione europea ha presentato la proposta diRegolamento sulla cosiddetta tassonomia verde europea per decidere qualiattività economiche possono essere definite sostenibili e quindi agevolate anchedal punto di vista fiscale. Il Regolamento è stato approvato dal Consiglioeuropeo il 10 giugno 2020 e dal Parlamento europeo il 18 giugno.Si tratta ora di entrare nel merito con la definizione delle regole di applicazionedei principi della tassonomia verde. Gas e Nucleare hanno diritto a essereconsiderati green? Per ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 6 agosto 2021) di Gianni Pietro Girotto (Presidente Commissione Industria Commercio Turismo del Senato) A maggio 2018 la Commissione europea ha presentato la proposta diRegolamento sulla cosiddetta tasmia verde europea per decidere qualiattività economiche posessere definite sostenibili e quindi agevolate anchedal punto di vista fiscale. Il Regolamento è stato approvato dal Consiglioeuropeo il 10 giugno 2020 e dal Parlamento europeo il 18 giugno.Si tratta ora di entrare nel merito con la definizione delle regole di applicazionedei principi della tasmia verde. Gas ehanno diritto a essereconsiderati green? Per ...

Advertising

beltrauno : Le energie rinnovabili da sole difficilmente basteranno per garantire il bisogno d’energia. Per un certo periodo oc… - Grillology : @BusaFabio @KersevanRoberto @lucaberta @enricomariutti Che dire... Kersevan ha seguito il copione fino in fondo e m… - Grillology : @lucaberta @KersevanRoberto @enricomariutti @BusaFabio Riassumendo pensi che: I CC tutto sommato sono positivi, non… - palmiottid : RT @celenostalgia: Questi sono i pezzi che non scadono. E, se avete dubbi o curiosità sulle tante voci di spesa in #bolletta, qui abbiamo p… - lucaberta : @KersevanRoberto @Grillology @enricomariutti @BusaFabio Comunque, non vedo cosa ci sia di razzista nel parlare di m… -

Ultime Notizie dalla rete : Nucleare gas Chemi Peres. Innovazione per la pace ... facendo costruire prima l'impianto nucleare di Dimona e poi creando l'industria aerospaziale ... Bisogna allontanarsi dalla dipendenza dal petrolio e dal gas naturale per passare a un'epoca focalizzata ...

Libano 4 agosto: morte e resurrezione ...consentito ad una delle forze politiche in armi del paese di mantenere la propria riserva nucleare ... non garantendo i servizi essenziali, luce e gas sono considerati ancora un optional, fino a ...

Tassonomia Ue, "l'Italia prema per escludere gas e nucleare dagli investimenti sostenibili" Qualenergia.it Nucleare e gas sono insostenibili: l’Europa deve tassarli Presentata la mozione 5 Stelle che chiede al governo di schierarsi nel dibattito europeo in corso sulle regole per la green economy.

Il ricordo dell'orrore nucleare. 76 anni fa Hiroshima e Nagasaki Quella mattina del 6 agosto del 1945, l’equipaggio effettuò una brusca virata, precipitandosi in picchiata da 9.400 metri di quota, per aumentare la velocità di fuga dell’aereo e cercare così di allon ...

... facendo costruire prima l'impiantodi Dimona e poi creando l'industria aerospaziale ... Bisogna allontanarsi dalla dipendenza dal petrolio e dalnaturale per passare a un'epoca focalizzata ......consentito ad una delle forze politiche in armi del paese di mantenere la propria riserva... non garantendo i servizi essenziali, luce esono considerati ancora un optional, fino a ...Presentata la mozione 5 Stelle che chiede al governo di schierarsi nel dibattito europeo in corso sulle regole per la green economy.Quella mattina del 6 agosto del 1945, l’equipaggio effettuò una brusca virata, precipitandosi in picchiata da 9.400 metri di quota, per aumentare la velocità di fuga dell’aereo e cercare così di allon ...