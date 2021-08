(Di venerdì 6 agosto 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – E’ statoed è in buono stato diil piccoloricoverato per gravi ustioni all’ospedale Santobono di Napoli il 17 marzo scorso e i cui genitori furono arrestati per abbandono di minori e maltrattamenti con lesioni gravissime. Le lesioni cutanee lo avevano ridotto in fin di vita. Il, allora di soli quattro giorni, inizialmente rianimato e trattato presso la Tin diretta dal dott. Antonino Di Toro, fu successivamente sottoposto a numerosi interventi riparativi, ricorda una nota dell’ospedale, tra cui un delicato trapianto di cute autologa bio-ingegnerizzata ...

Advertising

anteprima24 : ** #Neonato #Ustionato #Dimesso dall'#Ospedale dopo 5 mesi: è in buona salute ** -

Ultime Notizie dalla rete : Neonato ustionato

ilmattino.it

Il piccolo Vincenzo curato all'ospedale Santobono Buone notizie per Vincenzino , ildi Porticidai genitori e ricoverato da tempo all'ospedale Santobono di Napoli . La sua ...Buone notizie per Vincenzino , ildi Porticidai genitori e ricoverato da tempo all'ospedale Santobono di Napoli . La sua storia - che in questi mesi ha commosso l'Italia - sembra aver trovato un lieto fine. Come ...È stato dimesso ed è in buono stato di salute il neonato ricoverato per gravi ustioni all'ospedale Santobono di Napoli il 17 marzo scorso: i suoi genitori ...Oggi un bimbo di appena 10 giorni di vita è stato trasportato da Cagliari a Roma, con un volo dell'Aeronautica Militare.