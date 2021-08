(Di venerdì 6 agosto 2021) : cosa è successo tra la coppia nata nel villaggio. Un’edizione fortunatissima, quella diandata in onda questa estate. Un’edizione che ha tenuto incollati alla tv milioni di telespettatori, dalla prima all’ultima puntata. I colpi di scena sono stati tantissimi: diverse coppie si sono L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

malinconicassai : Quanto mi cringiano Luciano e Manuela sto per unfollowarli - zazoomblog : Temptation Island Manuela e Luciano pronti a fare il grande passo: la confessione - #Temptation #Island #Manuela… - infoitcultura : Temptation Island, Manuela spiazza: “Convivere con Luciano? Stiamo organizzando” - infoitcultura : Temptation Island, Manuela e Luciano mai al lavoro? Risponde lei - Barbara13715332 : Servizio fotografico di Luciano insieme a Manuela!???? -

Ultime Notizie dalla rete : Manuela Luciano

La rivelazione diCarriero dopo Temptation Islandcontinuano a viversi la loro bella storia d'amore lontano dalle telecamere. I due ex protagonisti di Temptation Island sono ...L'ex tentatorereplica alle dure critiche dopo Temptation Island. La storia d'amore nata nel villaggio di Temptation Island traCarriero e il tentatorePunzo continua a gonfie vele. Nonostante i due ex protagonisti del reality delle tentazioni si mostrano felici e affiatati, non mancano le critiche da parte di ...Manuela e Luciano, la decisione inaspettata poco dopo Temptation Island: cosa è successo tra la coppia nata nel villaggio.Retroscena, anticipazioni, indiscrezioni, scoop, pettegolezzi, gossip, news oggi venerdì 6 agosto 2021 sui personaggi dello star system ...