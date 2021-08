M5S, Conte eletto presidente dagli iscritti con il 92,8% dei voti (Di venerdì 6 agosto 2021) Giuseppe Conte è il nuovo presidente del M5S. L’ex presidente del Consiglio è stato eletto capo politico dei Cinquestelle dagli iscritti sulla nuova piattaforma SkyVote con una percentuale del 92,8% (62.242 iscritti hanno detto sì). Con l’ampio consenso alla sua leadership, ora Conte può mettere fine alle diatribe interne e buttarsi alle spalle le tensioni con Beppe Grillo. La votazione si è conclusa oggi, venerdì 6 agosto, alle 22. Hanno partecipato alla consultazione 67.064 iscritti al Movimento (su 115.130 aventi diritto). Di questi, ... Leggi su tpi (Di venerdì 6 agosto 2021) Giuseppeè il nuovodel M5S. L’exdel Consiglio è statocapo politico dei Cinquestellesulla nuova piattaforma SkyVote con una percentuale del 92,8% (62.242hanno detto sì). Con l’ampio consenso alla sua leadership, orapuò mettere fine alle diatribe interne e buttarsi alle spalle le tensioni con Beppe Grillo. La votazione si è conclusa oggi, venerdì 6 agosto, alle 22. Hanno partecipato alla consultazione 67.064al Movimento (su 115.130 aventi diritto). Di questi, ...

