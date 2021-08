Le persone minacciate dalle alluvioni aumenteranno di 10 volte nel prossimo decennio (Di venerdì 6 agosto 2021) Dalla Germania alla Cina, durante questa estate, piogge e inondazioni record hanno colpito alcune aree del pianeta con un impatto distruttivo senza precedenti. Tra il 2000 e il 2018 quasi 300 milioni di persone sono state colpite dalle alluvioni, ma, secondo un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, questo numero potrebbe superare i 700 milioni entro il 2030. Per gli scienziati infatti, sempre più persone vivranno in aree soggette a questo tipo di eventi estremi nel prossimo decennio, mentre stanno aumentando anche le are geografiche direttamente a rischio di ... Leggi su cityroma (Di venerdì 6 agosto 2021) Dalla Germania alla Cina, durante questa estate, piogge e inondazioni record hanno colpito alcune aree del pianeta con un impatto distruttivo senza precedenti. Tra il 2000 e il 2018 quasi 300 milioni disono state colpite, ma, secondo un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Nature, questo numero potrebbe superare i 700 milioni entro il 2030. Per gli scienziati infatti, sempre piùvivranno in aree soggette a questo tipo di eventi estremi nel, mentre stanno aumentando anche le are geografiche direttamente a rischio di ...

Advertising

walterwhiteITA : Le persone minacciate dalle alluvioni aumenteranno di 10 volte nel prossimo decennio - Asgard_Hydra : Le persone minacciate dalle alluvioni aumenteranno di 10 volte nel prossimo decennio - Wired - Leg2004mvr : @RCR750 La Colombia sperimenta lo sfollamento forzato di oltre 4.000 persone minacciate da gruppi armati Francia 24… - AntonioCarrabi1 : RT @SurrexitVere: @svevio @Corriere @emanuelacanepa1 @oss_romano @monda66 'Vedo in Francesco una chiara intenzione di riforma. [...]. So ch… - SurrexitVere : @svevio @Corriere @emanuelacanepa1 @oss_romano @monda66 'Vedo in Francesco una chiara intenzione di riforma. [...].… -