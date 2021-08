Laporta: “Non posso distruggere il club, Leo voleva restare” (Di venerdì 6 agosto 2021) Alle ore 11 di questa mattina è intervenuto Joan Laporta, il quale ha indotto una conferenza stampa per discutere della situazione riguardante Messi. Ecco le sue parole: “I numeri finanziari e le perdite sono peggiori del previsto. La nostra massa salariale non lascia alcun margine. Anche il Financial Fair Play ci sta bloccando. Non posso prendere una decisione che possa distruggere il club, il Barça è la cosa più importante. Non possiamo registrare il contratto di Leo Messi che è stato concordato per le regole del Financial Fair Play. Purtroppo abbiamo ricevuto un’eredità in cui non abbiamo alcun margine con l’attuale ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 6 agosto 2021) Alle ore 11 di questa mattina è intervenuto Joan, il quale ha indotto una conferenza stampa per discutere della situazione riguardante Messi. Ecco le sue parole: “I numeri finanziari e le perdite sono peggiori del previsto. La nostra massa salariale non lascia alcun margine. Anche il Financial Fair Play ci sta bloccando. Nonprendere una decisione che possail, il Barça è la cosa più importante. Non possiamo registrare il contratto di Leo Messi che è stato concordato per le regole del Financial Fair Play. Purtroppo abbiamo ricevuto un’eredità in cui non abbiamo alcun margine con l’attuale ...

