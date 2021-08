Ladispoli | padre-eroe muore per salvare i figli travolti dalle onde

(Di venerdì 6 agosto 2021) I suoipiccoli in acqua in balia dellespinte dalla forte corrente di libeccio verso la scogliera. Non ha perso un solo secondo per tuffarsi, così come i tre bagnini dello...

OrticaWeb : Ladispoli, padre eroe: salva i figli e muore sulla riva -

A nulla purtroppo sono valsi i tentativi di rianimare ilda parte dei soccorritori del 118 ... - - >, con il kitesurf contro l'albero: maestro salvato dall'elisoccorso Lo choc Sotto choc ...Tragedia a: 60enne muore per salvare i figli Il 60enne, originario di Roma, stava ... Immediatamente ilsi è lanciato in acqua per trarli in salvo, ma la corrente ha trascinato via anche ...I suoi figli piccoli in acqua in balia delle onde spinte dalla forte corrente di libeccio verso la scogliera. Non ha perso un solo secondo per tuffarsi, così come i tre bagnini ...Una vera tragedia quella che si è consumata questo pomeriggio a Ladispoli, a largo della spiaggia soprannominata “il Covo”, a due passi dallo stabilimento Baia Beach. Un uomo di 60 anni ha perso la vi ...