La trappola referendaria sulla giustizia

(Di venerdì 6 agosto 2021) Dal 1° luglio è iniziata la raccolta delle firme per poter proporre sei referendumpromossi da Radicali e Lega. Si tratta di sei quesiti assai eterogenei e a tratti di faticosa decrittazione: come noto essi investono la definitiva e irreversibile separazione delle funzioni (e non delle carriere, attenzione) tra pm e giudici, la limitazione della custodia cautelare ai soli casi di pericolo di fuga e inquinamento probatorio e di reiterazione di reati di terrorismo e criminalità organizzata, la possibilità di poter citare direttamente il magistrato per i danni causati nell’esercizio delle funzioni, l’estensione agli avvocati del diritto di ...

Sei quesiti eterogenei. Non un piano organico di riforma ma un'iniziativa frutto della convergenza tra due opposti populismi: quello della Lega e quello radicale. Che potrebbe avere qualche effetto pa ...