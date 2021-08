Il riscaldamente globale sta mettendo a rischio la corrente del Golfo

(Di venerdì 6 agosto 2021) Ladel, che trasporta le calde acque tropicali verso il nord Europa mitigando il clima di tutta la regione, potrebbe essere prossima a fermarsi. Lo hanno denunciato gli scienziati dell’Istituto per la ricerca sull’impatto climatico di Potsdam, in Germania, che hanno rilevato una quasi completa perdita di stabilità della. Se ciò dovesse accadere, o se il suo flusso dovesse rallentare ancora, le temperature del vecchio continente potrebbero abbassarsi di circa 8 gradi e si innescherebbero mutamenti climatici potenzialmente distruttivi per la vita sul pianeta Terra. Cos’è ladel ...

Advertising

Pascalfiorenti4 : Ma non siete preocupati dell' inerzia politica nei confronti del riscaldamente globale e delle catastrofe sempre più enorme e frequente?? -

Ultime Notizie dalla rete : riscaldamente globale

METEO.IT

I leader di 196 paesi si riuniranno a Glasgow a novembre per un’importante conferenza sul clima. Si chiede loro di concordare un’azione per limitare il cambiamento climatico e i suoi effetti, come l’i ...Attualmente gli impianti di dissalazione nel sud dell'Iran stanno fornendo 600mila metri cubi di acqua potabile per le province costiere.