Il Psg tratta con Messi: si lavora per chiudere presto (Di venerdì 6 agosto 2021) Lionel Messi non proseguirà al Barcellona. Ancor più dell'anno scorso, il suo addio è definitivo per i problemi economici che i catalani stanno attraversando. Saputa la notizia, il Paris Saint-Germain si è subito mobilitato e ha cominciato a prendere contatto con il giocatore. La trattativa, stando a quanto riporta Sky Sport, procede avanti in maniera spedita. Si stanno studiano numeri e altre situazioni per arrivare alla chiusura in tempi che non dovrebbero essere particolarmente lunghi. Già nei prossimi giorni sono attesi nuovi sviluppi nel dialogo tra le parti.

