I docenti senza green pass rimangono anche senza stipendio (Di venerdì 6 agosto 2021) Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato le regole sul green pass obbligatorio per la scuola. Che prevede, oltre all’obbligo per tutto il personale scolastico e per gli studenti universitari, anche la sospensione dello stipendio per i docenti che ne sono sprovvisti. “La scuola per noi è un fattore essenziale della società. Noi ci impegniamo a lavorare con tutte le energie di cui disponiamo perché la scuola possa riaprire in sicurezza e in presenza nel mese di settembre. Con questa norma disponiamo il green pass ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ha illustrato le regole sulobbligatorio per la scuola. Che prevede, oltre all’obbligo per tutto il personale scolastico e per gli studenti universitari,la sospensione delloper iche ne sono sprovvisti. “La scuola per noi è un fattore essenziale della società. Noi ci impegniamo a lavorare con tutte le energie di cui disponiamo perché la scuola possa riaprire in sicurezza e in prenel mese di settembre. Con questa norma disponiamo il...

