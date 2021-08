Hiroshima | Nagasaki e covid-19 | un filo rosso lega queste catastrofi umanitarie

(Di venerdì 6 agosto 2021) Fino a poco tempo fa l’immaginario collettivova la morte e la distruzione assolute ai fotogrammi del fungo atomico conseguente allo sgancio delle bombe del 6 e del 9 agosto 1945 in Giappone: ale vittime complessive furono 340.000 includendo le decine di migliaia di cittadini che soffrirono e morirono di tumori e altre malattie causate dall’esposizione alle radiazioni emesse dalle esplosioni. Le testimonianze dei sopravvissuti e dei primi soccorritori dipingono un quadro agghiacciante, fatto di dolore inimmaginabile. Fino a poco tempo fa questo sembrava il male assoluto, ma oggi non è più così, perché ad esso si ...

0415798490) venerdì 6 agosto " ore 8.00 Piazza Martiri Comune di Mirano aderente a Major for Peace e Centro per la pace e la legalità 'Sonja Slavik''Memorazione': Rintocchi ...Il 6 agosto 1945 la città di Hiroshima in Giappone veniva distrutta dalla bomba statunitense denominata "Little boy" e pochi giorni dopo, il 9 agosto, Nagasaki subiva la stessa sorte con "Fat Man". Iniziava così l'era degli ...