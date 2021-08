Green pass, Sileri “E’ sicurezza per il Paese” (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Il Green pass è un mezzo di apertura, uno stimolo alla vaccinazione e anche un mezzo indiretto di diagnostica, perchè chi non vuole vaccinarsi fa il tampone e mediante tamponi fatti fuori dall’ambito del contact tracing vengono scovati altri positivi, magari asintomatici. E’ un notevole passo avanti verso la ripresa di tutte le attività ed è sicurezza per il Paese”. Così a Timeline, su Sky TG24, il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri. Con il Green pass “il documento deve essere controllato, perchè qualcuno può ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 6 agosto 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ilè un mezzo di apertura, uno stimolo alla vaccinazione e anche un mezzo indiretto di diagnostica, perchè chi non vuole vaccinarsi fa il tampone e mediante tamponi fatti fuori dall’ambito del contact tracing vengono scovati altri positivi, magari asintomatici. E’ un notevoleo avanti verso la ripresa di tutte le attività ed èper il”. Così a Timeline, su Sky TG24, il sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo. Con il“il documento deve essere controllato, perchè qualcuno può ...

Advertising

borghi_claudio : No ma tranquilli, gli studenti universitari sono solo 1.7 milioni. Il loro rischio di morire per covid è zero. OBBL… - borghi_claudio : Grazie a tutti per l'affetto, i messaggi e le telefonate (qualcuna sorprendente). Ovviamente lo sapete cosa succed… - borghi_claudio : Andrò avanti e indietro senza green pass sul traghetto da Cadenabbia a Bellagio, un successone, in compenso un Sard… - avv_ronsisvalle : RT @ScaltritiLab: Leggendo i commenti sul green pass c’è la seria possibilità che un effetto collaterale di questa misura possa essere il c… - Vince08440165 : RT @borghi_claudio: Se va bene evviva green pass se va male ci vuole più green pass in purezza -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green pass senza vaccino: come ottenerlo Il giorno è giunto: da oggi, 6 agosto, sono entrate in vigore le nuove regole e norme del decreto Covid - 19 . In particolare, ovviamente, si fa riferimento all'uso e all'obbligo del green pass in determinate circostanze . A questo punto dell'estate 2021 possiamo dire con certezza che non tutti i cittadini italiani sono stati vaccinati, chi per scelta, chi per necessità mediche, ...

Meeting di Rimini: una manifestazione Covid free grazie al Green Pass e a un'app dedicata Dopo una rapida registrazione e caricando il Green Pass o una certificazione equivalente nell'apposita area "COVID free" - informano i promotori dell'iniziativa - si riceve un QR code per l'ingresso ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Green pass Italia, Landini: “Non può servire per licenziare” Il green pass in Italia, obbligatorio da oggi per alcune attività, “non può servire né per licenziare le persone né per demansionarle né per ridurre lo stipendio”. E’ quanto afferma il segretario gene ...

Green pass al lavoro, Orlando: "Ogni decisione sarà frutto del dialogo" Sull'ipotesi di un obbligo del Green pass nel luoghi di lavoro, il ministro Andrea Orlando dice: "Qualsiasi decisione sarà frutto del dialogo sociale". E aggiunge: "In questi mesi il confronto ha funz ...

Il giorno è giunto: da oggi, 6 agosto, sono entrate in vigore le nuove regole e norme del decreto Covid - 19 . In particolare, ovviamente, si fa riferimento all'uso e all'obbligo delin determinate circostanze . A questo punto dell'estate 2021 possiamo dire con certezza che non tutti i cittadini italiani sono stati vaccinati, chi per scelta, chi per necessità mediche, ...Dopo una rapida registrazione e caricando ilo una certificazione equivalente nell'apposita area "COVID free" - informano i promotori dell'iniziativa - si riceve un QR code per l'ingresso ...Il green pass in Italia, obbligatorio da oggi per alcune attività, “non può servire né per licenziare le persone né per demansionarle né per ridurre lo stipendio”. E’ quanto afferma il segretario gene ...Sull'ipotesi di un obbligo del Green pass nel luoghi di lavoro, il ministro Andrea Orlando dice: "Qualsiasi decisione sarà frutto del dialogo sociale". E aggiunge: "In questi mesi il confronto ha funz ...