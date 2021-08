Green pass obbligatorio per gli studenti universitari: le novità per gli atenei nel decreto di Draghi (Di venerdì 6 agosto 2021) Il Green pass obbligatorio per gli studenti universitari è una delle norme contenute nel decreto legge del governo Draghi “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti” licenziato ieri dal Consiglio dei ministri. La norma prevede che anche gli studenti universitari debbano possedere la Certificazione Verde Covid-19 per assistere alle lezioni e frequentare gli atenei e specifica che la popolazione studentesca sarà sottoposta a controlli a campione. Si ... Leggi su open.online (Di venerdì 6 agosto 2021) Ilper gliè una delle norme contenute nellegge del governo“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, in materia di università e dei trasporti” licenziato ieri dal Consiglio dei ministri. La norma prevede che anche glidebbano possedere la Certificazione Verde Covid-19 per assistere alle lezioni e frequentare glie specifica che la popolazione studentesca sarà sottoposta a controlli a campione. Si ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Zagrebelsky: "Vi spiego perché l'obbligo di Green Pass è legittimo" ... ex magistrato e docente di diritto penale oltre che giudice della Corte europea dei diritti dell'uomo per 9 anni, spiega oggi in un editoriale su La Stampa perché il Green Pass obbligatorio sancito ...

Green pass nei ristoranti e in palestra, ma i controlli sono un caso: domande e risposte Se il 2020 è stato l'anno dei moduli e delle autocertificazioni, il 2021 è quello del Green pass , con il Qr - code memorizzato nello smartphone o stampato su un foglio di carta. Si comincia oggi ed è un primo passo nel nuovo mondo: la certificazione verde sarà obbligatoria per entrare ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Via al Green Pass: ma un terzo dei siciliani non ce l'ha Da oggi il certificato è obbligatorio per entrare in ristoranti al chiuso, teatri, cinema e palestre. Resteranno fuori un milione e mezzo di persone non vaccinate ...

Green pass al via, perplessità sulla privacy Da oggi certificato verde obbligatorio anche per spettacoli all’aperto e sagre paesane. Esenti invece i clienti degli alberghi ...

