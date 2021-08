Green pass, linea dura per la scuola. Da oggi obbligo nei locali al chiuso (Di venerdì 6 agosto 2021) passa la linea della severità, per l'obbligo di Green pass da settembre. Sarà necessario per tutto il personale scolastico e universitario: Pena la sospensione dello stipendio. Negli atenei richiesto ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 6 agosto 2021)a ladella severità, per l'dida settembre. Sarà necessario per tutto il personale scolastico e universitario: Pena la sospensione dello stipendio. Negli atenei richiesto ...

Ultime Notizie dalla rete : Green pass Green Pass a scuola, i presidi: 'Misura giusta, bisogna evitare la dad'. Sindacati pronti ai ricorsi ... presidente dell'Associazione nazionale die presidi - ritengo che l'utilizzo del Green pass, un metodo più morbido rispetto all'obbligo vaccinale, sia un provvedimento positivo. E' in linea con ...

Traffico autostrade agosto 2021: i giorni da bollino rosso e nero leggi anche Nuovo decreto green pass su trasporti, scuola e lavoro: tutte le novità Anche in questo caso però ci sono dei giorni durante il mese di agosto in cui è sconsigliato partire , dato il ...

Nel bar irriducibile di Cuneo: “Non chiederemo il green pass per entrare” La Stampa Regione, banche dati sotto attacco È quanto emerge da un report della società di sicurezza Kaspersky che ricorda come il Covid sia stato usato come esca, facendo leva su tamponi e green pass, ma anche sulle consegne a domicilio ...

Ad Acquaworld si entra senza green pass Concorezzo. Green Pass? Nessun problema, ad Acquaworld si fa il tampone! Da oggi, 6 agosto, anche chi fosse sprovvisto di Green Pass o certificazione Covid, ad eccezione dei minori di anni 12, potrà a ...

