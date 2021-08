(Di venerdì 6 agosto 2021) Anche se in Inghilterra “il tema Brexit” dovrebbe ormai essere archiviato, in fin dei conti è successo e non si può tornare indietro, gli inglesi continuano ad essere abbastanza suscettibili a riguardo. Durante un talk notturno, il presentatore Nigelfa unaacida nei confronti del Primo Ministro. Tutti gli attacchi ransomware del 2021

Advertising

periodicodaily : Farage: battuta tagliente su Boris Johnson #Farage #BorisJohnson @saraorlandini2 -

Ultime Notizie dalla rete : Farage battuta

La Stampa

La stessa che ha contrapposto l'ok di Boris Johnson al gesto alla dura critica di Nicolas. Come già in occasione delle ultime due amichevoli, contro Austria e Romania, disputate a ...La stessa che ha contrapposto l'ok di Boris Johnson al gesto alla dura critica di Nicolas. Come già in occasione delle ultime due amichevoli, contro Austria e Romania, disputate a ...Nigel Farage è un ex politico che ora conduce la trasmissione GB News. Rispondendo ad una domanda del pubblico ha risollevato il tema Brexit ...