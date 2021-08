Draghi: presto per dire se cambierà ma condivido concetto Rdc (Di venerdì 6 agosto 2021) "E' troppo presto per dire se verrà ridisegnato, riformato e come cambierà la platea dei beneficiari, ma il concetto alla base del reddito di cittadinanza io lo convidivo in pieno". Lo ha detto il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 6 agosto 2021) "E' troppoperse verrà ridisegnato, riformato e comela platea dei beneficiari, ma ilalla base del reddito di cittadinanza io lo convidivo in pieno". Lo ha detto il ...

Advertising

petergomezblog : Reddito di cittadinanza, #Draghi: “Condivido in pieno il concetto alla base. Presto per dire se verrà riformato” –… - ItaliaNewsTW : - Alessan04138070 : RT @Antiogu60: “Condivido il concetto alla base del Reddito di cittadinanza”. Draghi blocca gli assalti dei partiti: “È presto per parlare… - meschini_nito : Reddito di cittadinanza, Draghi: “Condivido in pieno il concetto alla base. Presto per dire se verrà riformato” – v… - Rosariodpr1974 : RT @ilruttosovrano: Salvini: 'Cambieremo il Green Pass' La Lega ottiene ben poco, Salvini: 'Abbiamo salvato agosto, ora rivedere reddito d… -