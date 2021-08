Covid, Nettuno, via a ordinanza di divieto ingresso in camping dopo casi di positività (Di venerdì 6 agosto 2021) E’ stata firmata dal Sindaco di Nettuno Alessandro Coppola l’ordinanza di che vieta nuovi ingressi al camping Sunset dopo l’accertamento da parte della Asl di alcuni casi di positività al Coronavirus. Domani i sanitari effettueranno i tamponi molecolari a tutti gli ospiti e allo staff della struttura. “Abbiamo messo in campo tutte le misure previste dai protocolli di sicurezza in raccordo con la Asl Rm6 – ha detto il Sindaco Alessandro Coppola – con l’ordinanza di oggi nessun altro villeggiante potrà accedere al camping, e sono sospese tutte le attività ... Leggi su italiasera (Di venerdì 6 agosto 2021) E’ stata firmata dal Sindaco diAlessandro Coppola l’di che vieta nuovi ingressi alSunsetl’accertamento da parte della Asl di alcunidial Coronavirus. Domani i sanitari effettueranno i tamponi molecolari a tutti gli ospiti e allo staff della struttura. “Abbiamo messo in campo tutte le misure previste dai protocolli di sicurezza in raccordo con la Asl Rm6 – ha detto il Sindaco Alessandro Coppola – con l’di oggi nessun altro villeggiante potrà accedere al, e sono sospese tutte le attività ...

