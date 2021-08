Cosa dicono le stelle: Oroscopo di Sabato 7 Agosto 2021 (Di sabato 7 agosto 2021) Ariete dopo qualche giorno di grande nervosismo in amore, questa giornata andrà un po’ meglio. Cancro il pianeta dell’amore sarà in posizione buona perché ci sarà davvero tanta passione da vivere con il partner. Scorpione Mercurio non sarà in una buona posizione e potrebbe complicare di tanto le questioni di lavoro. Ecco le previsioni dell’Oroscopo Leggi su periodicodaily (Di sabato 7 agosto 2021) Ariete dopo qualche giorno di grande nervosismo in amore, questa giornata andrà un po’ meglio. Cancro il pianeta dell’amore sarà in posizione buona perché ci sarà davvero tanta passione da vivere con il partner. Scorpione Mercurio non sarà in una buona posizione e potrebbe complicare di tanto le questioni di lavoro. Ecco le previsioni dell’

Advertising

you_trend : #Maturità: quest'anno il 17% degli studenti ha preso 100 o 100 e lode, contro il 12% del 2020 e il 7% del 2019. Al… - Daniele91Nap : @secsisimbol Non è niente questo, devi vedere su di me cosa dicevano e dicono ancora ,fregatene - makuranokujou : RT @fernweh_____: Immagino qualcuno che cerca di chiamare il figlio Stanis La Rochelle e i dipendenti dell'anagrafe che dicono no no no no… - AnnaLizzy68 : RT @Massi_Ghimenti: #4x100m #byebye #England it's #Italy again. Semplicemente stratosferici. Grazie ragazzi #oro #Italia Adesso #media e s… - assurdistan : @Cr1st14nM3s14n0 La cosa più bella é che si danno la precedenza, si dicono Grazie e Prego e mantengono educatamente… -