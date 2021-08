“C’è l’alluminio nel vaccino”: no vax si contagia e muore di Covid a 56 anni (Di venerdì 6 agosto 2021) Sosteneva che nel vaccino Covid ci fosse “l’alluminio” e rifiutava di farsi immunizzare: neanche i suoi familiari erano riusciti a fargli capire l’assurdità di quella teoria assolutamente infondata. Così, David Parker, 56 anni, ha contratto il coronavirus ed è morto lunedì 2 agosto dopo diversi giorni di ricovero al Darlington Memorial Hospital di Durham, in Gran Bretagna. È stata la sua famiglia a raccontare la storia al tabloid britannico The Sun, lanciando un appello a tutti a vaccinarsi. Prima di contagiarsi, David Parker condivideva sui social diversi post no vax, rilanciando le più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 6 agosto 2021) Sosteneva che nelci fosse “” e rifiutava di farsi immunizzare: neanche i suoi familiari erano riusciti a fargli capire l’assurdità di quella teoria assolutamente infondata. Così, David Parker, 56, ha contratto il coronavirus ed è morto lunedì 2 agosto dopo diversi giorni di ricovero al Darlington Memorial Hospital di Durham, in Gran Bretagna. È stata la sua famiglia a raccontare la storia al tabloid britco The Sun, lanciando un appello a tutti a vaccinarsi. Prima dirsi, David Parker condivideva sui social diversi post no vax, rilanciando le più ...

