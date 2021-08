Atalanta, è ufficiale: dalla Juve ecco Demiral (Di venerdì 6 agosto 2021) L’Atalanta ufficializza l’arrivo di Merih Demiral dalla Juventus. Il 23enne centrale turco, che in Italia ha giocato anche col Sassuolo, arriva in prestito con diritto di riscatto. Leggi su ecodibergamo (Di venerdì 6 agosto 2021) L’ufficializza l’arrivo di Merihntus. Il 23enne centrale turco, che in Italia ha giocato anche col Sassuolo, arriva in prestito con diritto di riscatto.

juventusfc : Ufficiale: @MerihDemiral in prestito all' @Atalanta_BC Grazie di tutto, Merih! - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Demiral è dell'Atalanta ???? - forumJuventus : ? Ufficiale, l'Atalanta riscatta Romero ?? Alla Juve vanno 16 milioni ?? - _grazy87 : RT @juventusfc: Ufficiale: @MerihDemiral in prestito all' @Atalanta_BC Grazie di tutto, Merih! - girpell : ? UFFICIALE: Merih #Demiral è un nuovo giocatore dell'#Atalanta. Arriva in prestito (3M€) dalla #Juventus con diritto di riscatto (25M€). -