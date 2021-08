Arisa via da Amici: dietrofront e ripensamenti, ecco cosa c’è dietro al suo addio (Di venerdì 6 agosto 2021) Arisa fuori dai giochi ad Amici 21 ma anche a Pekin Express. Questa la strana parabola che ha visto protagonista in queste ultime settimane la cantante che fino alla passata edizione indossava i panni di prof di canto nel talent di Maria De Filippi. Tra due scelte da valutare, alla fine, si è concluso tutto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 6 agosto 2021)fuori dai giochi ad21 ma anche a Pekin Express. Questa la strana parabola che ha visto protagonista in queste ultime settimane la cantante che fino alla passata edizione indossava i panni di prof di canto nel talent di Maria De Filippi. Tra due scelte da valutare, alla fine, si è concluso tutto... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : #Arisa via da #Amici: dietrofront e ripensamenti, cosa c’è dietro al suo addio - antonellaa262 : Amici di Maria De Filippi: Grandi novità nel corpo docenti del talent show in onda su Canale 5: addio ad Arisa e An… - _yvanx : Arisa che va via insieme alla Pettinelli, la Cuccarini che passa a prof di canto e forse ci sarà anche Alberto Urso. UNA TRAGEDIA. #amici21 - VelvetMagIta : Novità per la prossima edizione di #amici21: #LorellaCuccarini diventa professoressa di canto e Arisa va via… - matilde58229616 : RT @Zerbisa_: Per me è quella volta che rudy voleva portare via arisa #zerbisa -