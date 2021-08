Ansa Med non ha titolato «morti in forma più leggera» per i decessi Covid in Israele (Di venerdì 6 agosto 2021) Il 30 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine contenente una presunta notizia pubblicata da Ansa Med il 22 luglio con questo titolo: “Israele: Dei 20 morti per Covid di ieri, 15 erano vaccinati. Il ministero della sanità ha dichiarato che, però, sono morti in forma più leggera. Prosegue la campagna vaccinale”. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Sono morti in forma più leggera???????#cestateacoionà». Si tratta di una notizia falsa. Come si ... Leggi su facta.news (Di venerdì 6 agosto 2021) Il 30 luglio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine contenente una presunta notizia pubblicata daMed il 22 luglio con questo titolo: “: Dei 20perdi ieri, 15 erano vaccinati. Il ministero della sanità ha dichiarato che, però, sonoinpiù. Prosegue la campagna vaccinale”. L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il post su Facebook: «Sonoinpiù???????#cestateacoionà». Si tratta di una notizia falsa. Come si ...

