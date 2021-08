Al via la sagra del Mirto di Telti | è la prima con l' obbligo del green pass

Advertising

paoloangeloRF : Concerto della Sagra - 10 agosto al Paladolomiti - CampanePinzolo : Concerto della Sagra - 10 agosto al Paladolomiti - parpagnowow : RT @costa577: Ponte sullo Stretto, un’arma di distrazione di massa - Carmela_oltre : RT @costa577: Ponte sullo Stretto, un’arma di distrazione di massa - anubi_matt : RT @costa577: Ponte sullo Stretto, un’arma di distrazione di massa -

Ultime Notizie dalla rete : via sagra

Lecco FM

Anzi, è la primadella Gallura a sperimentare questa novità. In ottemperanza alle recenti normative, gli addetti alla sicurezza misurano la temperatura e consegneranno un braccialetto ai ...La manifestazione, in concomitanza con ladel Carciofo Estiva si svolgerà su un percorso stradale cittadino con inizio gare alle ore 17,45 e prove per tutte le categorie federali. Alalcuni ...Scoprire Milano a 60 anni, la città d'arte che non ti aspetti: dalle basiliche paleocristiane alle opere di street art, ecco i tesori nascosti meneghini ...TREVINANO - In contemporanea con gli eventi in programma nella Frazione di Torre Alfina, quattro giorni all’insegna della buona ...