Zapata e la sorpresa Dzeko, l'Inter medita sul dopo - Lukaku (Di giovedì 5 agosto 2021) MILANO - Per la sostituzione di Romelu Lukaku l'Inter punta forte di Duvan Zapata , il numero uno della lista. Alternative? Edin Dzeko e più defilato Dusan Vlahovic che costa tanto e che la Fiorentina ...

Ultime Notizie dalla rete : Zapata sorpresa Zapata e la sorpresa Dzeko, l'Inter medita sul dopo - Lukaku MILANO - Per la sostituzione di Romelu Lukaku l'Inter punta forte di Duvan Zapata , il numero uno della lista. Alternative? Edin Dzeko e più defilato Dusan Vlahovic che costa tanto e che la Fiorentina vuole blindare. La campagna di rafforzamento dell'attacco però non si ...

