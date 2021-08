Yamaha gioca in difesa al GP di Stiria (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo una pausa lunga ben cinque settimane, la MotoGP riprende l’attività stagionale con il GP di Stiria, e Yamaha è presente. Il team Factory ritrova i suoi due piloti, Fabio Quartararo e Maverick Vinales, riposati e pronti a ripartire. Ma ritrova anche una pista, il Red Bull Ring, che non è la più adatta alle caratteristiche della M1. Ma questo è quello che passa il convento, sia in questa settimana che nella prossima. GP di Stiria: da cosa riparte la Yamaha? La casa dei tre diapason aveva chiuso la prima parte di stagione con il doppio podio di Assen. Quartararo e Vinales hanno concluso primo e secondo, con il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 5 agosto 2021) Dopo una pausa lunga ben cinque settimane, la MotoGP riprende l’attività stagionale con il GP di, eè presente. Il team Factory ritrova i suoi due piloti, Fabio Quartararo e Maverick Vinales, riposati e pronti a ripartire. Ma ritrova anche una pista, il Red Bull Ring, che non è la più adatta alle caratteristiche della M1. Ma questo è quello che passa il convento, sia in questa settimana che nella prossima. GP di: da cosa riparte la? La casa dei tre diapason aveva chiuso la prima parte di stagione con il doppio podio di Assen. Quartararo e Vinales hanno concluso primo e secondo, con il ...

