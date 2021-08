Uomo scomparso da giorni: terminano tragicamente le ricerche (Di giovedì 5 agosto 2021) Leggi anche > Investita da un'autocisterna mentre si allena in bici: morta triatleta di 32 anni Ora rimane da chiarire come l'Uomo, che, come riporta Brescia Today , a metà dello scorso mese era ... Leggi su yeslife (Di giovedì 5 agosto 2021) Leggi anche > Investita da un'autocisterna mentre si allena in bici: morta triatleta di 32 anni Ora rimane da chiarire come l', che, come riporta Brescia Today , a metà dello scorso mese era ...

Advertising

FredSardo : @giacomodieci10 Il turco non è un fenomeno ma x il nostro modo di giocare è stato molto efficace negli ultimi 12 me… - pavelribalko : RT @alesslat: È scomparso improvvisamente Antonio Pennacchi, uomo ruvido, scrittore potente. Per Laterza il bellissimo “Fascio e martello.… - aldollaclasse : RT @alesslat: È scomparso improvvisamente Antonio Pennacchi, uomo ruvido, scrittore potente. Per Laterza il bellissimo “Fascio e martello.… - il_piccolo : Dopo la decisione ufficiale del prefetto sulla sospensione delle ricerche di Zaniboni, le fievoli speranze che anco… - PugliaStream : Gravina, trovato morto l'uomo scomparso due mesi fa -