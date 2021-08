Traffico Roma del 05-08-2021 ore 13:30 (Di giovedì 5 agosto 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio dalla redazione Continuano i disagi sulla A1 Roma Napoli dove un incidente avvenuto in mattinata provoca ancora code tra lo svincolo per La A24 Roma-teramo e Colleferro verso Napoli congestionato il Traffico sulla Casilina dove si è riversato gran parte del Traffico autostradale Concorde ormai da San Cesareo a Valmontone sono invece i lavori a causare le principali difficoltà tu la Pontina dove ci sono code per 5 km tra l’incrocio con la Pontina Vecchia e Montedoro verso Roma la causa la presenza di cantieri per la sostituzione di lame del guard-rail chiusa ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 5 agosto 2021) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione Continuano i disagi sulla A1Napoli dove un incidente avvenuto in mattinata provoca ancora code tra lo svincolo per La A24-teramo e Colleferro verso Napoli congestionato ilsulla Casilina dove si è riversato gran parte delautostradale Concorde ormai da San Cesareo a Valmontone sono invece i lavori a causare le principali difficoltà tu la Pontina dove ci sono code per 5 km tra l’incrocio con la Pontina Vecchia e Montedoro versola causa la presenza di cantieri per la sostituzione di lame del guard-rail chiusa ...

