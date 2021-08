Tommaso Zorzi vittima di un brutto scherzo | il racconto su Instagram

(Di giovedì 5 agosto 2021) La popolarità diin questo ultimo periodo è davvero tanta: è circondato dall’affetto del pubblico che lo ha meglio conosciuto sotto i riflettori del Grande Fratello Vip prima, e poi come opinionista de L’Isola dei Famosi dopo. Purtroppo però, spesso accade che dal clamore del successo accadano cose che nell’anonimato non avvengono. Quanto … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

paoladima4 : @Fortuna18473849 Caro @tommaso_zorzi Zeus in persona è sceso e ti ha donato Eros… quindi… va’ ad accendere un cero alla Madonna e ià ?????? - skyroad79 : @blogtivvu Purtroppo gli utenti che ridono di questo scherzo sono tanti e tutti fomentati dall'odio verso Tommaso Z… - infoitcultura : Tommaso Zorzi vittima di uno brutto scherzo? - infoitcultura : Tommaso Zorzi vittima di uno scherzo: una risata, poi il pessimo gusto! - infoitcultura : Tommaso Zorzi vittima di uno scherzo assurdo: “È una mancanza di rispetto” – ecco cos’è successo -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

il Giornale

... i giornalisti sono ancora alla ricerca dei nomi dei concorrenti ufficiali, quelli che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere gli amatissimi, Francesco Oppini, Elisabetta ...fa una confessione inaspettata e non mancano i colpi di scena sui protagonisti del Trono Classico Uomini e Donne: scopri tutte le news del 5 agosto.ha fatto un'inaspettata ...Le Instagram Stories di Tommaso Zorzi, vittima di uno scherzo di cattivo gusto, raccontano le dinamiche della 'burla' inquietante.Nel cast del Grande Fratello Vip 6 saranno presenti anche due noti ex volti di Amici di Maria De Filippi. Tutto quello che c'è da sapere.