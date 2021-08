Techetechetè speciale dedicato a Raffaella Carrà in onda stasera su Rai1

(Di giovedì 5 agosto 2021)sualle 20:35 va inuna puntatadidedicata a, a un mese dalla morte.sualle 20:35dedica auna puntataintitolata '& Friends', per ricordare la popolare conduttrice a un mese dalla scomparsa. Il talento dil'ha portata non solo a realizzare numeri artistici straordinari, ma anche ad ...

