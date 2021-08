Roma, Darboe resta: smentita la cessione o l'ipotesi di prestito (Di giovedì 5 agosto 2021) Roma, 5 agosto 2021 - Nessuna cessione in prestito per Ebrima Darboe , almeno stando alle parole del suo agente. Negli ultimi giorni si era fatto largo un pensiero sul possibile addio del ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021), 5 agosto 2021 - Nessunainper Ebrima, almeno stando alle parole del suo agente. Negli ultimi giorni si era fatto largo un pensiero sul possibile addio del ...

Advertising

infoitsport : Agente di Darboe: 'La Roma non ci ha mai parlato di ipotesi prestito' - infoitsport : Darboe, l’agente: “Mai parlato con la Roma di prestito” - infoitsport : Calciomercato Roma, Darboe via in prestito? La verità degli agenti - TMWSampdoria : Ag. Darboe: 'Roma non ci ha mai parlato di ipotesi prestito' - Lodamarco1 : RT @calciomercatoit: ??#Roma - futuro #Darboe: parlano gli agenti -