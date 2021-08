Rogo Primavalle, morto Achille Lollo che fu condannato per la morte di un bambino e un ragazzo (Di giovedì 5 agosto 2021) Fu l’unico a scontare alcuni anni in carcere peril Rogo di Primavalle. Achille Lollo è morto a 70 anni nell’ospedale di Bracciano dove si trovava ricoverato. Nella notte del 16 aprile 1973 fu versato del liquido infiammabile sul pianerottolo davanti all’appartamento di Mario Mattei, segretario della sezione del Movimento Sociale Italiano del quartiere romano di Primavalle. Divampò un incendio che distrusse rapidamente l’abitazione. Mentre gli altri familiari riuscirono a salvarsi, due dei figli di Mattei – Virgilio di 22 anni e Stefano di 8 – morirono carbonizzati. Per questa vicenda ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 5 agosto 2021) Fu l’unico a scontare alcuni anni in carcere perildia 70 anni nell’ospedale di Bracciano dove si trovava ricoverato. Nella notte del 16 aprile 1973 fu versato del liquido infiammabile sul pianerottolo davanti all’appartamento di Mario Mattei, segretario della sezione del Movimento Sociale Italiano del quartiere romano di. Divampò un incendio che distrusse rapidamente l’abitazione. Mentre gli altri familiari riuscirono a salvarsi, due dei figli di Mattei – Virgilio di 22 anni e Stefano di 8 – morirono carbonizzati. Per questa vicenda ...

Advertising

Giorgiolaporta : Muore #AchilleLollo autore del rogo di #Primavalle. Che possa provare l’emozione di quelle stesse fiamme che ha app… - Corriere : Morto Achille Lollo, autore del Rogo di Primavalle - missypippi : RT @Storace: Muore #AchilleLollo, assassino dei fratelli #Mattei. Ma per quella strage non ha pagato e al processo uccisero anche Mikis #Ma… - arwen0506 : RT @4everAnnina: Morto Achille Lollo, autore del Rogo di Primavalle- - PieroVendramel : RT @Storace: Muore #AchilleLollo, assassino dei fratelli #Mattei. Ma per quella strage non ha pagato e al processo uccisero anche Mikis #Ma… -